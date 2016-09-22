شاهد: فلسطينية ترسم مواقع دينية وتاريخية بالحناء

تستخدم فنانة فلسطينية في غزة الحناء لعمل رسوم مذهلة للمواقع ذات الأهمية التاريخية في الأراضي الفلسطينية.

وتستخدم فاطيما الغول (36 عاما) قمعا ورقيا ممتلئا بالحناء لرسم المعالم التاريخية والدينية على القماش باعتبار ذلك وسيلة للتعبير عن أفكارها ورؤاها حول القضية الفلسطينية.

وتستخدم فاطيما الحناء في الرسم منذ ثماني سنوات وتعمل بشكل وثيق مع سهيل عطا الله الذي يشرف على مشروعها ويقوم بتسويق لوحاتها التي تباع مقابل ما يتراوح بين 500 دولار و2000 دولار للواحدة.

وتقول الفنانة الفلسطينية إنها تحاول أن تنتج بغزارة لكنها تواجه نفس العقبات مثلها مثل الآخرين الذين يعيشون في غزة بما في ذلك نقص مواد الطلاء وانقطاع الكهرباء المستمر.

ويتسبب انقطاع الكهرباء في تعطل الحياة اليومية في غزة ويصيب الأعمال التجارية بالشلل وتخفض الكثير من المتاجر ساعات العمل لتوفير النفقات وتضطر الأسر إلى إعادة جدولة الأحداث الاجتماعية بحيث تتواءم مع ساعات وجود التيار الكهربائي.

وتعمل فاطمة من أجل إقامة معرض في عام 2020 والذي سيكون تحت عنوان "الأرض والحناء" بالتركيز بوجه خاص على محنة الفلسطينيين وقضيتهم.