شاهد: ضجة بالمكسيك لظهور شبح طفلة وسط الطريق!

التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظة اختراق إحدى السيارات لشبح فتاة صغيرة كانت تقف وسط أحد الشوارع عند إحدى إشارات المرور بالمكسيك! بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما أكد السائقون أنهم لم يلحظوا شيئاً وقف أمامهم، ما أثار ذعر المكسيكيين حيث تظهر صورة الطفلة واضحة من خلال الكاميرات ما يعني أنها شبح بالفعل.

وأظهر الفيديو شبح فتاة صغيرة تقف في منتصف الشارع وقد ظهرت من العدم، ثم تمر سيارة مسرعة من خلال جسدها في حين تظل ثابتة في مكانها، بينما لم يلاحظ أحد من سائقى السيارات وجود شيء يقف أمامهم، ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين.

ويعتقد أن هذا الظهور الغريب شوهد في باسيو دي لا ريفورما في مكسيكو سيتي يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، في أحد أكثر الشوارع ازحاماً في المدينة، وحقق حتى الآن نحو 500 ألف مشاهدة منذ نشره على يوتيوب.