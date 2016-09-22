شاهد: تكون بحيرات ضخمة في القطب الجنوبي نتيجة التغير المناخي

كشفت دارسة حديثة عن تكون بحيرات ضخمة في الجزء الشرقي من القارة المتجمدة الجنوبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي.

وقالت الدراسة إن وجود البحيرات في حد ذاته ليس مفاجئا ولكن الأمر اللافت كان حجم البحيرات التي تكونت على بعد كبير من مياه المحيط. وتشكلت إحدى البحيرات على مسافة 20 كيلومترا من مياه البحر.

ورصدت الدراسة تكون بحيرات وأنهار نتيجة ذوبان الجليد خلال أشهر الصيف ما بين عامي 2000 و2013.

ولا ترتفع درجة الحرارة في القطب الجنوبي عن الصفر إلا بقليل خاصة في فصل الصيف.

ووجد الباحثون علاقة بين درجات الحرارة وبين عمق وعدد وحجم البحيرات. وقالوا إن تكون هذه البحيرات بهذا الحجم سيتسبب في ذوبان الجليد في القطب الجنوبي مما سيساهم في ارتفاع مستوى مياه سطح البحر.