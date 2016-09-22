شاهد: الدفاع المدني السوري يفوز بجائزة نوبل "البديلة"

أعلنت المؤسسة التي تقدم جائزة رايت لايفليهود السويدية اليوم الخميس فوز مجموعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" بالجائزة التي كثيرا ما يشار إليها باسم جائزة "نوبل البديلة".

وتعمل مجموعة "الخوذ البيضاء" التي تنفذ عمليات إنقاذ بشكل طوعي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا وتأسست عام 2013.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أولي فون أوكسكول إن الدفاع المدني السوري فاز بالجائزة بسبب نشاطه الشجاع والناجح في المساعدة في إنقاذ الناس الأمر الذي كثيرا ما يعرض أفراد المجموعة للخطر.

وقال أوكسكول: "يأتون بعد سقوط القنابل وينقذون الناس من تحت الأنقاض وركام المنازل التي قصفت لأن الكثيرين يظلون أحياء تحت هذه المنازل والعمل الذي يقومون به ينطوي على خطر كبير عليهم بالطبع لأن الطائرات كثيرا ما تعود وتقصف المبنى ذاته مرة أخرى".

وتابع قائلا: "نعطيهم الجائزة ليس فقط لشجاعتهم والتزامهم الذي يمارسون به عملهم لكن بسبب كفاءتهم ونجاحهم في المساعدة على الأرض".

وتقتسم المؤسسة الجائزة مع مزن حسن، وهي حقوقية مصرية، والناشطة الحقوقية الروسية سفيتلانا جانوشكينا وصحيفة جمهوريت التركية المستقلة.

وتأسست جائزة رايت لايفليهود عام 1980، وتقول إنها تكرس جهودها "لتكريم ودعم من يقدمون أجوبة عملية ونموذجية لأكثر التحديات التي تواجهنا اليوم".