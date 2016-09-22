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شاهد: إصابة ميسي تمنع برشلونة من الفوز على أتليتكو

21/9/2016

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لتشديد الخناق على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وسقط في فخ التعادل مع أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى أصحاب الأرض، على استاد "كامب نو" في برشلونة، الشوط الأول لصالحهم بهدف نظيف سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش بضربة رأس في الدقيقة 41 بعدما أغلق دفاع أتلتيكو المنظم الطريق إلى مرماه معظم الوقت.

وترجم الهدف التفوق النسبي لبرشلونة في الشوط الأول رغم أن هجمات أتلتيكو كانت الأكثر خطورة.

واستغل أتلتيكو إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة وخروجه مبكرا في الشوط الثاني لينتزع تعادلا ثمينا مع مضيفه الكتالوني.

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من خروج ميسي مصابا حيث استغل آنخل كوريا خطأ في التغطية الدفاعية من جيرارد بيكيه وسقوط زميله الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو ليسجل هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 61.

وفشلت جميع محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف واحد.

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