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شاهد: أول طرد في مباراة كرة قدم بعد الإعادة التلفزيونية

22/9/2016

شهد كأس هولندا لكرة القدم تسجيل أول حالة طرد بناء على مراجعة الإعادة التلفزيونية. وكان قرار الطرد من نصيب المغربي أنور كالي لاعب وسط فيليم تيلبورغ في مباراته ضد أياكس أمستردام.

 

وبعد أن نال كالي إنذارا أصفر في البداية، قام الحكم برفع الكارت الأحمر ليطرده من الملعب وسط دهشة الجماهير، وذلك بعد مراجعة الحكم المساعد للعبة كالي العنيفة مع أحد لاعبي أياكس.

 

وتم استخدام هذا النظام الشهر الماضي في مباراة فرنسا الودية ضد إيطاليا، لكن لم تشهد المباراة أية حوادث بسبب استعادة استخدام الاعادة التلفزيونية.

ويتم اختبار هذا النظام لأخذ قرار بشأن اعتماده في عام 2018.

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