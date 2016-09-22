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شاهد:نشطاء وأهالي يحملون السلطات المصرية مسؤولية غرق مهاجرين

22/9/2016

حمّل نشطاء وأهالي مهاجرين لقوا حتفهم، بسبب غرق أحد قوارب الهجرة غير النظامية، السلطات المصرية مسؤولية غرق العشرات من ركاب القارب، نتيجة ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب ما أدى إلى غرقه، وتقصير السلطات في إنقاذ المهاجرين بعد انقلاب القارب.

وقال نشطاء إن بيان المتحدث باسم القوت المسلحة المصرية يشير إلى أن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب كانت من أسباب غرقه.

وكان المتحدث العسكري المصري قال في بيان مساء الأربعاء: "في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة هجرة غير شرعية نتج عنها إنقاذ عدد 163 فردا وانتشال عدد 42 جثمانا بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد".

وقال أهالي عدد من ركاب القارب إن قوات البحرية وقوات حرس الحدود المصرية تأخرت كثيرا في المساهمة في جهود الإنقاذ رغم قربها من موقع الحادث.

وقال الأهالي إنه رغم غرق القارب في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء فإن قوات الجيش المصري لم تبدأ في المساعدة في انتشال الضحايا سوى بعد عصر اليوم نفسه رغم توفر الإمكانات لديها.

وأسفر الحادث عن غرق 42 شخصا على الأقل، في حين احتجزت السلطات المصرية العشرات ممن تم إنقاذهم أحياء عقب غرق القارب.

وأظهرت لقطات حصلت عليها الجزيرة مباشر تكدس عدد من الناجين في مكان احتجاز يبدو أنه أحد المخازن، بينما ربطت الشرطة عددا من المصابين بأسرّتهم في المستشفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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