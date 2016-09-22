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روسيا ترسل حاملة الطائرات إلى المتوسط لدعم قواتها في سوريا

21/9/2016

الرئيس الروسي ووزير دفاعه-أرشيف

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي  شويغو الأربعاء إن بلاده تعتزم إرسال مجموعة حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"، إلى البحر المتوسط بهدف رفع قدرات القوات الروسية المتواجدة في سوريا.

وقال شويغو، في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنك، إن مجموعة القوات البحرية الروسية، في شرق البحر المتوسط، تضم ما لا يقل عن ست سفن حربية وثلاث أو أربع سفن دعم من تكوينات جميع الأساطيل.     

وأضاف شويغو أنه من المقرر ضم حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" ومجموعتها إلى تشكيلة المجموعة لزيادة القدرات القتالية.     

وأشار شويغو إلى أن المنظومات الصاروخية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية، تسمح برفع مستوى فعالية التشكيلات الصاروخية بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف.

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