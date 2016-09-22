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رقابة مشددة على بطاريات سامسونغ بعد مشكلة "نوت 7"

22/9/2016

تواصل تداعيات مشكلة نوت 7

واجهت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية "سامسونغ" اليوم الخميس المزيد من المشكلات فيما يتعلق بأحدث خطوط إنتاجها من الهواتف الذكية الفاخرة حيث طلبت السلطات المعنية بالتكنولوجيا خضوع بطاريات هذه الهواتف لفحوص إضافية.

واضطرت سامسونغ لاستدعاء هواتفها "نوت 7" على مستوى العالم بسبب تعرض هذه الهواتف لخطر الاحتراق.

وقالت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير اليوم الخميس إنه يتعين على موردي سامسونغ فحص سلامة كل بطارية باستخدام الأشعة السينية (اكس) بالإضافة إلى الفحوص التي تجريها سامسونغ.

وقالت سامسونغ إن بطاريات أصغر من الحجم العادي مثبتة داخل أجهزة الهاتف سبب ارتفاع درجة حرارتها بشكل مفرط حسبما قالت السلطات الأمريكية المعنية ونفى مصنعو البطاريات في الصين أن تكون منتجاتهم معيبة ، وأشاروا إلى "عوامل خارجية".

ومن المتوقع أن تطرح الهواتف للبيع مجددا في كوريا الجنوبية نهاية هذا  الشهر.

وأيدت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير الاستدعاء ولكنها طلبت من سامسونغ تمديد فترته التي قد انتهت يوم الاثنين الماضي، حتى نهاية الشهر الحالي.

وقالت الوكالة إن ذلك سوف يمنح العملاء فرصة لاختيار هاتف مختلف إذا لم يرغبوا في تبديل هاتف نوت 7 بطراز معدل .

ويشمل الاستدعاء الذي بدأ في بداية هذا الشهر نحو مليونين و500 ألف هاتف ويحتمل أن يؤثر على نجاح المنتج في سوق الهواتف الذكية النشطة.

وسجلت السلطات الأمريكية نحو 92 حادثا لارتفاع درجة حرارة الهواتف بشكل مفرط أو احتراقها.

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