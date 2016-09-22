حكايات العائدين من إجازاتهم بمصر .. غلاء وخوف ويأس

يأتي غرق قارب يقل نحو 600 شخص قبالة السواحل المصرية أمس الأربعاء ووفاة نحو 50 شخصا حتى الآن مع وجود 400 مفقود، ليمثل أحدث كارثة تحيق بالمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوربا، وسط تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية بمصر.

ويرى مراقبون أن تفشي الظاهرة بمصر في الآونة الأخيرة رغم المخاطر المعروفة لمثل هذه الرحلات الخطيرة يأتي يأسا من واقعهم البائس.

حلم يراود الكثير

لم يعد حلم الهجرة يراود العاطلين من الشباب فحسب، بل إن كثيرا من أصحاب المهن والأعمال المرموقة يبحثون عن فرصة للعمل في الخارج، أو الهجرة بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر، كما حكى للجزيرة مباشر عدد من المصريين العائدين من إجازاتهم السنوية التي قضوها في مصر هذا العام، واتفق معظمهم أن الأوضاع الاقتصادية قد وصلت إلى مرحلة حرجة وأن الغلاء قد فاق كل التوقعات، حتى إن كثيرا منهم قرر ألا يقضي إجازته القادمة في مصر إذا استمرت الأوضاع في التدهور، بحسب ما نقل بعضهم.

مفيش بضاعة

محمد يقول: "ذهبت إلى صيدلية لشراء قطرة للعين لزوجتي فطلب الصيدلي 200 جنيه ثمنا للقطرة، ولما تعجبت من ارتفاع سعرها قال إنه ليس لديه سوي علبتين فقط، وأنه قد لا يجدها إذ إن أزمة الدولار قد تسببت في منع استيراد الأدوية، ولم يعد الكثير منها متوفرا الآن" .

وعن سوء جودة المنتجات المباعة قال: "اشتريت معجون أسنان فوجدته في حالة من السيولة شبه الكاملة تحول دون استخدامه، والأخطر أن الغش وقلة الجودة قد امتد إلى الصناعات الغذائية التي تنتجها كبرى الشركات، فقد اشتريت منتجات عصائر وألبان وجدتها إما منتهية الصلاحية أو فاسدة".

أما عصام فذهب إلى أحد المولات الكبيرة ليشتري جهاز ميكروويف فلم يجد، فذهب إلى مول تجاري آخر وبعد سؤال في أكثر من متجر لم يجد أيضا، ولما رأى أحد الباعة دهشته من عدم وجود السلعة قال له: "لا تتعجب فمن أين سيأتي المستوردون بالدولار لاستيراد السلع؟ لقد توقف الاستيراد ولن تجد ما تبحث عنه". وأضاف: "شوف لك حد نازل من الخارج يجيبهولك معاه من بره".

فهلوة

حالة من الفهلوة والنصب بدأت تنتشر بين كثير ممن لا يجدون فرصة عمل أو مصدر دخل يوفرون به لقمة عيش لهم ولأبنائهم، يقول حسن: "استأجرت ثلاثة من العمال للقيام ببعض الأعمال في شقة تحت التشطيب: وعندما اتصلت بهم من أسفل العمارة للاطمئنان على سير العمل قالوا إن العمل كثير وهم في غاية الإرهاق والتعب وأنهم بحاجة إلى زيادة المبلغ المتفق عليه كأجرة، وحينما صعدت إلى الشقة لم أجد أحدا منهم فقد كانوا على المقهى يشربون الشاي مما اضطرني إلى طردهم".

أما كامل فيحكي نقلا عن صديقه المهندس، الذي يعمل في إحدى أكبر شركات البترول و يتقاضى راتبا كبيرا بالنسبة لغالبية المصريين: "لم أكن أسأل قبل ذلك عن موعد صرف الراتب حيث كان الراتب يكفيني وأوفر منه ويبقى في حسابي رصيد، الآن أنتظر يوم صرف الرواتب وأسأل عنه ولم يعد الراتب يكفي متطلبات الأسرة حتى نهاية الشهر".

كيف يعيش؟

وقال أنس إنه بعد ما لمسه من غلاء فاحش سأل شقيقه، الذي يعول ثلاثة من الأطفال كيف يقاوم أعباء الحياة في مصر وسط هذا الغلاء؟ فأخبره شقيقه أن راتبه الشهري الذي يبلغ عشرة آلاف جنيه يكفيه بالكاد، رغم أنه يسكن في بيت العائلة ولا يدفع إيجارا، وأنه ينفق 7500 جنيه شهريا على المصروفات الاعتيادية من طعام وشراب ومواصلات وعلاج وملابس، ويدخر المبلغ الباقي كي يستطيع سداد مصروفات المدارس في بداية العام الدراسي. ويتساءل أنس كيف يعيش إذا أصحاب الدخول المحدودة أو من لا يجدون مصدرا للدخل أصلا؟"

ورغم الحالة السيئة التي يعيشها أغلب المصريين اليوم فإنهم –بحسب عدد من العائدين- ينتظرون الأسوأ ويعيشون في حالة من الترقب والرعب من القادم الذي ينتظرونه ويتوقعون حدوثه خلال أشهر ، وربما يفسر هذا الشعور لجوء البعض للهجرة ومواجهة مخاطر الموت غرقا في عرض البحر هروبا من الموت جوعا إلى الموت غرقا فيما يشبه الانتحار الجماعي.