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بتروفاك البريطانية تبدأ في الانسحاب من تونس

21/9/2016

قالت الحكومة التونسية إن شركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية على وشك التوقف عن استغلال حقل للغاز في تونس بسبب نزاع عمالي أدى إلى توقف أعمالها منذ تسعة أأشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني في مؤتمر صحفي إن الشركة البريطانية وجهت رسالة الى الحكومة التونسية تبلغها بأنها شرعت في اتخاذ بعض الخطوات من بينها إيقاف أجور العمال وإيقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز.

وقال الدهماني إن الحكومة ستسعى لإثناء بتروفاك عن مغادرة تونس، مشيرا إلى أن مفاوضات جديدة ستعقد مع الشركة من أجل دفعها للبقاء، في حال قبل المحتجون بمقترحات الحكومة.

وتستغل بتروفاك حقلا للغاز جنوب شرق تونس بالشراكة مع الحكومة.

وتزود الشركة تونس بنحو 13 بالمئة من احتياجات الغاز، لكن الانتاج متوقف كليا منذ يناير/ كانون الثاني بسبب نزاع عمالي مع مطالبة متظاهرين بوظائف دائمة.

وبدات الأزمة مع وقف برنامج مؤقت تم إقراره بعد ثورة 2011، تموله شركة بتروفاك إلى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويتضمن البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، من دون ان يكون لديهم عقود عمل أو تأمين أو نظام تقاعدي.

وقالت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج.

ويأتي الإعلان عن مغادرة بتروفاك في وقت تسعى فيه تونس إلى جذب المستثمرين.

وأقر البرلمان التونسي قانونا جديدا للاستثمار، كما تستعد البلاد لاستضافة مؤتمر دولي بشأن الاستثمار في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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