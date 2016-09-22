بانكوك تسحب البساط من لندن كأكبر مقصد سياحي في العالم

انتزعت العاصمة التايلاندية بانكوك من لندن مكانتها كأكبر مقصد سياحي في العالم هذا العام وفقا لتصنيف سنوي أعلنته شركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان اليوم الخميس.

وأصبحت السياحة واحدة من نقاط التميز القليلة لتايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والتي تعاني من ضعف ثقة المستهلكين، وتراجع الصادرات بعد انقلاب وقع في 2014 قال الجيش إنه يهدف إلى إنهاء توترات سياسية استمرت لأشهر.

وشهد جنوب تايلاند الشهر الماضي موجة تفجيرات ألقت الشرطة مسؤوليتها على عاتق انفصاليين إسلاميين؛ لكن يبدو أن تأثيرها على السياحة كان محدودا.

وجاءت بانكوك التي تشتهر باسم "مدينة الملائكة" في صدارة قائمة عام 2016 التي تضم 132 دولة، متفوقة بذلك على لندن وباريس ودبي لتصبح أكبر المدن من حيث عدد السياح الأجانب وفقا لمؤشر ماستر كارد للمقاصد السياحية العالمية.

وقال يووا هيدريك وونغ كبير الاقتصاديين في ماستر كارد لرويترز: "لن تكون مجرد مرة وحسب فبانكوك في وضع قوي يمكنها من أن تصبح أكبر مقصد سياحي لفترة طويلة".

وأضاف "هناك قيمة المال خاصة بالنسبة للسياح القادمين من دول مرتفعة الدخل".

ومن المتوقع أن تستقبل تايلاند 33 مليون سائح هذا العام وهو رقم قياسي جديد بفضل قفزة في أعداد الزوار الصينيين.

ويتوقع أن تستقبل بانكوك 21 مليونا و470 ألف سائح في 2016 متفوقة على لندن التي ينتظر أن يزورها 19 مليونا و880 ألف سائح.

وتصدرت العاصمة البريطانية قائمة 2015 لكن ماستر كارد لم تفسر لماذا فقدت بعض بريقها هذا العام.