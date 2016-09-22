انتقادات للكنيسة المصرية بسبب حشدها لدعم السيسي في أمريكا

مسيحيون مصريون يحتشدون دعما للسيسي في نيويورك

انتقد المئات من النشطاء في مصر حشد الكنائس لأنصارها الأقباط في الولايات المتحدة لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء ‏حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الحالي.

ووقع أكثر من 850 ناشطا، معظمهم من الأقباط، على بيان ينتقد انخراط المؤسسة الدينية المسيحية في الشأن السياسي وتطالب الكنيسة بالتوقف عن القيام بدور الممثل "الوحيد" للمواطنين المسيحيين في مصر.

وجاء في البيان: "لا يصح أن نقبل أن تتعامل الكنيسة، سواء بناء على عمل طوعي منها أو بطلب ‏من ‏النظام، مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة".

وتابع البيان، الذي صدر بالتزامن مع زيارة السيسي الحالية للأمم المتحدة: "إننا نؤكد على إيماننا بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير ‏موجه ‏من قبل مؤسسات دينية؛ ونشدد على رفضنا أن تتصدر الكنائس المصرية ‏مشهد ‏الحشد والتعبئة لمظاهرات سواء داعمة أو مناهضة للرئيس؛ وهو أمر يمثل ‏خروجًا ‏عن القواعد الديمقراطية وإقحاما للدين في السياسة".

وكان عدد من رجال الدين المسيحي قد حشدوا أتباعهم من ولايات أمريكية عدة للتظاهر دعما للسيسي أمام مقر إقامته في نيويورك.

وقال النشطاء في البيان: "إننا نرى أنه منذ خطاب 3 يوليو/(تموز) 2013 أن النظام الجديد استحسن الزج بالكنائس ‏المصرية في المعادلة السياسية كممثلين –وحيدين – عن عموم ‏المواطنين المسيحيين، ‏وتجلى ذلك في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012؛ حيث ظهرت ‏الكنائس ‏الثلاث كممثلين عن عموم مسيحيي مصر، ونتج دستور يضم مواد تعزز من ‏سطوة ‏المؤسسات الدينية على المواطنين خاصة المسيحيين".

وكان البابا تواضروس، رأس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، من بين من أيدوا تحرك الجيش للانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.

وانتقد النشطاء تعامل النظام المصري مع المسيحيين رغم ما وصفه بالعلاقات "الدافئة" بين النظام القائم والكنائس المصرية.

وقال البيان إن "بسطاء ‏المواطنين ‏المسيحيين، وخاصة في القرى والنجوع ومحافظات الجنوب، يعانون من ‏العنف ‏الطائفي والتمييز. ولم تختلف سياسات النظام الحالي في التعاطي مع أحداث العنف الطائفي المختلفة ‏التي ‏تمس مواطنين مسيحيين، عن سابقيه، ولم تختلف نتائجها ومردودها عليهم".

وناشد الموقعون على البيان الكنائس المصرية "ضرورة الابتعاد عن السياسية والاكتفاء بالدور ‏الروحي ‏والديني المنوط بها" مطالبين بـ"تصحيح ‏الخلل الذي دام لعقودٍ بإعادة دمج المواطنين المسيحيين في إطار معادلة ‏ديمقراطية ‏تقوم بالأساس على مبادئ المواطنة والمساواة".