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السيسي يلتقي قيادات يهودية أمريكية ويشيد بالتعاون مع إسرائيل

22/9/2016

السيسي وقيادات منظمات يهودية – أرشيف

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين مصر وإسرائيل في ما وصفه بالحرب على الإرهاب، وذلك خلال لقائه بقيادات يهودية أمريكية في نيويورك.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن السيسي عقد لقاء مغلقا مع قيادات المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى يوم الثلاثاء؛ حيث أشاد بمستوى التعاون بين مصر وإسرائيل.

ووصل السيسي إلى نيويورك يوم الأحد لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة مصر في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وكان من بين القيادات اليهودية الأمريكية التي حضرت اللقاء ممثلون عن اللجنة الأمريكية اليهودية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية، والكونغرس اليهودي العالمي، وقيادات أمريكية داعمة لإسرائيل.

وقالت جيروزاليم بوست إن طائرات إسرائيلية تشارك قوات الجيش المصري في هجماتها ضد تنظيم الدولة في سيناء، كما تشارك وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم 8200 في جمع المعلومات بشأن مسلحي التنظيم في سيناء.

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