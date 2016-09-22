السيسي: لا ديكتاتورية في مصر وترامب سيكون قائدا قويا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب سيكون قائدا قويا بلاشك.

وردا على سؤال طرحته مذيعة CNN الأمريكية في حوار أجرته معه حول تعليقه على تصريحات ترامب التي يدعو فيها لمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، قال السيسي: " الولايات المتحدة بصفة عامة تعمل إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد زيارتها والحملات الانتخابية دائما يكون فيها تصريحات مختلفة ولكن بعد ذلك إدارة الحكم تكون مختلفة وتخضع لأمور كثيرة".

وفي إجابته على سؤال إذا ما كان أبلغ ترامب بأن حظر دخول المسلمين لن يكون له معنى قال السيسي :" لم أتحدث في هذا الموضوع".

ثم طرحت المذيعة سؤالا على الرئيس المصري حول المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وإذا ما ستكون رئيسا موفقا برأيه، قال السيسي :" الأحزاب هنا لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذا المستوى إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وعرضت المذيعة على السيسي مقطعا مصورا لهيلاري كلينتون في مناظرة انتخابية سابقة لها قالت فيها إن مصر تحولت إلى ديكتاتورية عسكرية، فرد السيسي بأن هذا التصريح كان قبل لقائه الأخير معها مضيفا :" في مصر لن تكون هناك فرصة لأي ديكتاتوريات لأن في مصر قانونا ودستورا وإرادة شعب".

وسألت مذيعة القناة الأمريكية الرئيس المصري إذا ما كان سيترشح لفترة رئاسية ثانية فأجاب :" دعينا ننتهي من الفترة الرئاسية الأولى وإرادة الشعب المصري هي الحاكمة والعالم يجب أن يعرف ذلك".

وفي إجابته على سؤال حول التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر قال السيسي إنه يعد المستثمرين بأن هناك دولة جادة في الإصلاح الاقتصادي وستتعامل بكفاءة مع تحدياتها دون أن يمس ذلك الفقراء .

يذكر أن الرئيس المصري يزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.