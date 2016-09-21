وزير الطاقة الإماراتي: اجتماع أوبك في الجزائر للتشاور

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن اجتماع أوبك المقرر عقده الأسبوع المقبل في الجزائر يهدف إلى إجراء مشاورات وليس اتخاذ قرارات.

وحذر الوزير الإماراتي من الدفع بالتوقعات في اتجاه معين قبل الاجتماع مشيرا إلى أن بلاده تدعم النهج المشترك بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

وكانت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة قد اتفقتا في أوائل سبتمبر أيلول على التعاون في أسواق النفط العالمية وقالتا إنهما لن تتخذا إجراء فوريا لكنهما قد تكبحان الإنتاج في المستقبل.

ويعقد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم المنتجين والمستهلكين من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول. وتحضر روسيا غير العضو في أوبك المنتدى أيضا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه يأمل في إجراء حوار "بناء" داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماع الجزائر وأن بلاده مستعدة للتنسيق والتعاون في أسواق النفط العالمية.

وكان وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو قد أشار إلى إنه إذا جرى التوصل لاتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين خارجها فإن أسعار النفط الخام سترتفع عشرة دولارات إلى 15 دولارا للبرميل.

وقال ديل بينو إن بلاده ستدعو لاجتماع غير عادي لأوبك إذا تم التوصل لاتفاق.

وتدعو فنزويلا إلى التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار في السوق بما في ذلك خفض المعروض بنسبة 10%.

وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل لكن لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل الإطار الزمني للاتفاق والمعيار الأساسي له.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن هذا الاتفاق المحتمل قد يستمر لمدة عام واحد وهي فترة أطول مما أشار إليها مسؤولون آخرون.

كما أشار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى أن أعضاء أوبك قد يقررون عقد اجتماع استثنائي لمناقشة أسعار النفط على الفور عقب اجتماعهم في الجزائر.

ودعا بعض المنتجين إلى تثبيت الإنتاج من أجل كبح جماح تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار في العامين الأخيرين بما أضر بإيراداتهم. وانهارت محادثات سابقة بخصوص تثبيت الإنتاج في أبريل / نيسان الماضي.