فيديو: 42 قتيلا في غرق قارب بمصر و400 في عداد المفقودين

قالت مصادر إن حصيلة قتلى غرق قارب صيد في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية ارتفع إلى 42 قتيلا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قارب صيد كان يحمل نحو 600 شخص غرق الأربعاء قبالة السواحل المصرية وأن نحو 400 مهاجرا غير نظامي في عداد المفقودين.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الحادث الذي وقع قبالة ساحل مدينة رشيد في محافظة البحيرة (قرابة 300 كلم شمال القاهرة)، بحسب مسؤولين في الشرطة.

وقد أكد عادل خليفة المسؤول في مديرية الصحة في محافظة البحيرة ان "الجثث بدأت تطفو عند الظهر".

وأكد مسؤولان أمنيان مصريان إنقاذ 150 راكبا.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن مستشفياتها وضعت في حالة استعداد لاستقبال المزيد من الضحايا والمصابين.

ويأتي الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من تحذير رئيس الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود (فرونتكس) فابريس ليجيري من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من مصر.

ولقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوربا منذ 2014 منهم 2800 منذ بداية 2016، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويضع المهربون مئات المهاجرين غير الشرعيين في قوارب متهالكة ما يعرضها للغرق في منتصف الطريق بفعل الأمواج العالية.

ومع إغلاق طريق البلقان الذي كان يسلكه المهاجرون الراغبون في الوصول إلى دول شمال أوربا وإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوربي وأنقرة لمكافحة الهجرة انطلاقا من السواحل التركية، بدأ الراغبون في الوصول إلى أوربا البحث عن خيارات أخرى.

وأصبحت مصر نقطة انطلاق جديدة لآلاف الأفارقة والسوريين الراغبين في الهجرة هربا من الحروب والنزاعات فضلا عن مئات الشباب المصريين الحالمين بفرص عمل وحياة أفضل.

ومنذ بداية الربيع تمت نجدة عدد متزايد من قوارب الصيد التي انطلقت من مصر وعلى متنها مئات الأشخاص.

وقال ليجيري في حزيران/يونيو الفائت "بدأت مصر في التحول إلى بلد انطلاق" للمهاجرين "هذا العام العدد يناهز ألف عملية عبور بواسطة سفن مهربين مصريين باتجاه إيطاليا والعدد في ازدياد".

وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الثلاثاء إن "عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الأوربية تجاوز اليوم عتبة 300 ألف شخص".

وهذا العدد أقل بكثير من أعداد الوافدين خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2015 (520 ألفا)، لكنه يبقى أعلى من الرقم المسجل لكامل العام 2014.

ورغم أن عدد اللاجئين لهذه السنة أدنى بكثير من حصيلة العام 2015 إلا أن المفوضية لفتت إلى أن عدد القتلى لا يقل عن حصيلة العام الماضي سوى بفارق ضئيل وبلغ العدد إجمالي القتلى والمفقودين 1211 شخصا.

وقال المتحدث "مع هذه النسبة، ستكون 2016 السنة التي يسجل فيها أكبر عدد من القتلى في البحر المتوسط".

ويسعى المهاجرون واللاجئون الذين يعبرون البحر المتوسط جميعهم تقريبا للوصول إلى اليونان وإيطاليا.

وبحسب المفوضية، فإن حوالي 48% من الوافدين إلى اليونان سوريون، و25% منهم وصلوا من أفغانستان و15% من العراق و4% من باكستان و3% من إيران. أما الذين يقصدون إيطاليا، فبينهم 20% من نيجيريا و12% من إريتريا و7% من السودان و7% من غامبيا و7% من غينيا و7% من ساحل العاج.