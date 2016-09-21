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فيديو: فياريال يوقف انتصارات ريال مدريد بالليغا

21/9/2016

أوقف فياريال، انتصارات مضيفه ريال مدريد، بعدما اقتنص تعادلاً مثيرًا (1ـ1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

تقدم فياريال أولاً، عبر ركلة جزاء في الدقيقة (45)، سجلها برونو سوريانو، وتعادل ريال مدريد، برأسية سيرجيو راموس في الدقيقة 48.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 13 نقطة، وبقي في صدارة الترتيب، فيما رفع فياريال، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

واستطاع فياريال، أن يوقف انتصارات ريال مدريد المتتالية بالدوري الإسباني والتي بلغت 16 فوزًا (12 من الموسم الماضي و4 من الموسم الحالي)، ويحرم زين الدين زيدان، من الانفراد بعدد الانتصارات المتتالية، بعد أن تساوى مع رصيد جوارديولا مع برشلونة في موسم (2011 ـ2012).

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