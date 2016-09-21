شاهد: ميلان يحقق فوزه الثاني على التوالي بـ "الكالتشيو"

حقق فريق إي سي ميلان، مساء الثلاثاء، ثلاث نقاط غالية، بالفوز على ضيفه لاتسيو بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وفي المباراة التي جرت بينهما على ملعب "سان سييرو" بمدينة ميلانو، تقدم الفريق المضيف بهدف في الدقيقة 37 عبر الهداف الكولومبي كارلوس باكا، قبل أن يضيف الفرنسي مباي نيانج الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفينتوس الوصيف ونقطة واحدة عن نابولي المتصدر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز السابع.

ويعد الفوز على لاتسيو، الثاني على التوالي والثالث لفريق ميلان الموسم الجاري، حيث سبق له الفوز في الجولة الماضية على سامبدوريا بهدف دون رد، بعدما فاز في الجولة الأولى على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين.