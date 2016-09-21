شاهد: مواجهات مع الشرطة الأمريكية بعد قتلها رجلا أسود

اندلعت احتجاجات بمدينة تشارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة التي قالت إنه كان مسلحا عندما اقترب منه رجال الشرطة في مرأب للسيارات بمجمع سكني.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الثلاثاء بالقرب من موقع إطلاق النار احتجاجا على مقتل كيث لامونت سكوت (43 عاما)، بينما حمل بعضهم العصي في مواجهة الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقالت الشرطة إن عددا من عناصر الشرطة قد أصيبوا في المواجهات.

وقالت شرطة المدينة إن الحادث وقع عندما توجهت مجموعة من الشرطة إلى مجمع سكني تبحث عن مشتبه به عندما شاهدوا سكوت يخرج من سيارة وهو يحمل سلاحا ناريا.

وأضافت الشرطة في بيان أن ضابطا يدعى "برينتلي فينسون" أطلق النار من سلاحه على سكوت لأنه كان "يمثل تهديدا فوريا وقاتلا للضباط".



وأشارت الشرطة إلى أن الضابط الذي أطلق النار هو أيضا أسود.

ويأتي إطلاق النار وسط توتر على مستوى الولايات المتحدة بسبب تزايد استخدام الشرطة للقوة الفتاكة، وخصوصا ضد الأشخاص السود.

لكن أسرة سكوت والمحتجين قالوا إن سكوت لم يكن مسلحا، كما قال عدد من أفراد الأسرة لصحفيين محليين إن سكوت لم يكن يحمل سلاحا، وإنه كان ينتظر وصول ابنه من حافلة المدرسة.

