شاهد: متظاهرون يحطمون سيارة للشرطة الأمريكية

حطم محتجون غاضبون سيارة للشرطة بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة أمس الثلاثاء.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الثلاثاء بالقرب من موقع إطلاق النار احتجاجا على مقتل كيث لامونت سكوت (43 عاما)، بينما حمل بعضهم العصي في مواجهة الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وذكرت إدارة شرطة مدينة شارلوت أن المتظاهرين دمروا سيارات تابعة للشرطة وأصابوا ما يقرب من 12 رجل شرطة، بينهم إصابات إثر رشقه بالحجارة.

وقالت شرطة المدينة إن الحادث وقع عندما توجهت مجموعة من الشرطة إلى مجمع سكني تبحث عن مشتبه به عندما شاهدوا سكوت يخرج من سيارته وهو يحمل سلاحا ناريا.

وأضافت الشرطة، في بيان أن ضابطا أطلق النار من سلاحه على سكوت لأنه اعتبره "يمثل تهديدا فوريا وقاتلا للضباط".

ويأتي إطلاق النار وسط توتر على مستوى الولايات المتحدة بسبب تزايد استخدام الشرطة للقوة الفتاكة، وخصوصا ضد الأشخاص السود.

لكن أسرة سكوت والمحتجين قالوا إن سكوت لم يكن مسلحا، كما قال عدد من أفراد الأسرة لصحفيين محليين إن سكوت لم يكن يحمل سلاحا، وإنه كان ينتظر وصول ابنه من حافلة المدرسة.

