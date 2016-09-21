البث الحي
منوعات

شاهد: ليفربول يكتسح كاونتي بثلاثية نظيفة

20/9/2016

فاز ليفربول على مضيفه ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل الأهداف الإستوني راجنار كلافان، و البرازيلي فيليب كوتينيو، وديفوك اوريجي في الدقائق 24 و50 و54.

وأسفرت بقية مباريات ضمن البطولة نفسها عن فوز نوريتش سيتي على إيفرتون بهدفين دون رد، وليدز يونايتد على بلاكبيرن بهدف نظيف، ونيوكاسل يونايتد على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وريدينج على برايتون بهدفين لهدف.

وبذلك، تأهل للدور ثمن النهائي فرق نوريتش سيتي، وريدينج، وليدز يونايتد، ونيوكاسل يونايتد.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)