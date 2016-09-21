شاهد: ليفربول يكتسح كاونتي بثلاثية نظيفة

فاز ليفربول على مضيفه ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل الأهداف الإستوني راجنار كلافان، و البرازيلي فيليب كوتينيو، وديفوك اوريجي في الدقائق 24 و50 و54.

وأسفرت بقية مباريات ضمن البطولة نفسها عن فوز نوريتش سيتي على إيفرتون بهدفين دون رد، وليدز يونايتد على بلاكبيرن بهدف نظيف، ونيوكاسل يونايتد على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، وريدينج على برايتون بهدفين لهدف.

وبذلك، تأهل للدور ثمن النهائي فرق نوريتش سيتي، وريدينج، وليدز يونايتد، ونيوكاسل يونايتد.