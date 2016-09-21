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شاهد: لقاء تلفزيوني للواء مصري يثير سخرية مواقع التواصل

21/9/2016

قال اللواء أركان حرب نجم الدين محمود، مدير إدارة المتاحف العسكرية بمصر، إن من أبرز معارك الجيش المصري عبر العصور، معركة حطين التي كانت -حسب قول اللواء في لقاء بالتليفزيون المصري- بين الملك رمسيس الثالث والحيثيين.

وقال كذلك إن معركة "عين جالوت" قد حرر بها صلاح الدين القدس.

يشار إلى أن معركة "عين جالوت" وقعت بين المماليك بقيادة سيف الدين قطز وجيوش المغول بقيادة كتبغا سنة 1260 ميلادية وحقق فيها قطز أول نصر حاسم على المغول.

أما "معركة حطين" وقعت عام 1187 وكانت معركة حاسمة بين صلاح الدين والصليبيين، بينما أبرز المعارك بين الفراعنة بقيادة رمسيس الثاني والحيثيين فكانت معركة قادش في 1285 قبل الميلاد.

وأثارت تصريحات المسؤول المصري ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلوماته الخاطئة عن المعارك التاريخية خاصة وأنه مدير إدارة المتاحف العسكرية في مصر.

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