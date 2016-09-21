شاهد: لحظة قتل شرطية أمريكية لرجل أسود بأوكلاهوما

تداولت صحف ومواقع إخبارية أمريكية مقطع فيديو، يظهر عناصر من شرطة مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية يلقون النار على رجل ذو بشرة سمراء.

ويظهر الفيديو لحظة إطلاق النار على الرجل الذي قالت وسائل إعلام أمريكية إنه كان أعزل وكان في حالة استسلام، وذكرت شرطة تولسا أن شرطيا وجه مسدسا صاعقا تجاه الرجل فيما أطلقت شرطية رصاصة حية أردته قتيلا في الحال.

وأضافت وسائل إعلام أمريكية أن الضحية يدعى تيرينس كراتشر، وحدثت الواقعة مساء الجمعة بعد الاشتباه في سيارة كانت متوقفة على قارعة الطريق.

وفي بيان صحفي الاثنين، قال قائد الشرطة تشاك جوردان: "سأقول لكم مباشرة، لم يكن مع المشتبه به أي سلاح، وكذلك لم يتم العثور على أي شيء داخل سيارته. أريد أن أطمئن المجتمع والوطن بأكمله أننا سنحقق العدالة".