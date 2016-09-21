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شاهد: فنان سوري يمتهن الحلاقة بمخيمات اللاجئين لكسب عيشه

21/9/2016

محمد جوخدار، رسام سوري، اعتاد رسم لوحات بديعة، لكن أنامله بدأت تمتهن حرفة جديدة من أجل كسب عيشه في مكان إقامته بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وقال جوخدار إنه اعتاد رسم لوحات للوجوه أثناء وجوده في سوريا، لكن انتقاله للعيش في مخيم للاجئين في الأردن دفعه إلى امتهان حرفة الحلاقة كي يتمكن من كسب عيشه.

وأضاف أن أجواء الحرب واللجوء ومقتل الأطفال وغيرها من المآسي التي واجهها أثرت أيضا على أسلوب رسمه.

وقال: "طبعا الفنان بده يتأثر بالواقع اللي حواليه.. إجبار. فطبعا.. طبعا اتغير أسلوبي بالرسم.. بلشت أختار المواضيع اللي هي إلها علاقة بالشيء اللي صاير فينا.. بالحرب.. بالمعاناة.. باللجوء.. بالأطفال اللي عم تنقتل".

وأضاف: "فيه معتقلين.. فيه ناس عم تنقتل بدون ذنب.. يعني أرواح هاي بالنتيجة مش أرقام عم تنعد مثل ما بنسمع بالأخبار".

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