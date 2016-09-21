شاهد: سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفوز كبير على ديجون

قفز باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بفوزه الكبير 3/ صفر على ديجون اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من المسابقة.

ولم يجد سان جيرمان حامل لقب المسابقة أي صعوبة في التغلب على ديجون الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للصدارة بفارق الأهداف فقط أمام موناكو فيما تجمد رصيد ديجون عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما آدم لانج لاعب ديجون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15 وإدينسون كافاني من ضربة جزاء في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكاس مورا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة67.

وسجل المهاجم السويدي أولا تويفونين هدفين ليقود فريقه تولوز لفوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على مضيفه ليل في افتتاح مباريات المرحلة.

وقفز تولوز إلى المركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف سان جيرمان وموناكو وبفارق الأهداف فقط أمام نيس فيما تجمد رصيد ليل عند أربع نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وسجل تويفونين هدفيه في الدقيقتين 12 و78 فيما سجل ماركو باسا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.