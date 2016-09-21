شاهد: ثلاثية من بايرن في شباك هيرتا وانفراده بالصدارة

انفرد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما حق فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة على ضيفه هيرتا برلين في المرحلة الرابعة للمسابقة اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد بايرن، الساعي للاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الخامس على التوالي، إلى 12 نقطة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد هيرتا عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وسجل النجم الفرنسي فرانك ريبيري الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 16، فيما أضاف الأسباني تياجو ألكانتارا الهدف الثاني في الدقيقة 68، وتكفل النجم الهولندي (البديل) أريين روبن بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وحافظ بايرن بتلك النتيجة على تفوقه الدائم على هيرتا في السنوات الأخيرة، بعدما تغلب على فريق العاصمة الألمانية للمباراة الحادية عشر على التوالي في الدوري الألماني.