شاهد: تشيلسي يطيح بالثعالب بأربعة أهداف لهدفين

قلب تشيلسي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز كبير 4 / 2 على مضيفه ليستر سيتي (الثعالب) بعد التمديد لوقت إضافي اليوم الثلاثاء ليحجز مكانه في الدور الرابع (دور الستة عشر) لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل تشيلسي بجدارة للدور الرابع (دور الستة عشر) كما نال دفعة معنوية هائلة قبل مباراته المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

وباغت ليستر ضيفه تشيلسي بهدفين متتاليين سجلهما الياباني شنجي أوكازاكي في الدقيقتين 17 و34 ولكن جاري كاهيل جدد أمل الضيوف بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل الأسباني سيزار أزبيليكويتا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 50 لكن تشيلسي فشل في ترجمة تفوقه الواضح في الشوط الثاني إلى مزيد من الأهداف لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

ومع بداية الوقت الإضافي ، استغل الضيوف التفوق العددي بعد طرد اللاعب مارسن فاسيلوفسكي مدافع ليستر وسجل الأسباني الآخر سيسك فابريجاس هدفي الفوز لتشيلسي في الدقيقتين 92 و94 ليلحق تشيلسي بقافلة المتأهلين لدور الستة عشر.

واستعد أرسنال بشكل رائع لمواجهته المرتقبة مع تشيلسي مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي حيث سحق مضيفه نوتنجهام فوريست برباعية نظيفة سجلها السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 23 ولوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقتين 60 من ضربة جزاء و71 وأليكس تشامبرلين في نهاية المباراة.

وتغلب ليفربول على مضيفه ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة أحرزها راجنار كلافان وفيليب كوتينيو وديفوك أوريجي في الدقائق 24 و50 و54 .

ولم يجد نيوكاسل صعوبة كبيرة في التغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين سجلهما مات ريتشي ويوان جوفران في الدقيقتين 29 و31 .

كما تغلب نورويتش سيتي على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين سجلهما ستيفن نايسميث وجوش ميرفي في الدقيقتين 41 و74 .