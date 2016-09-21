شاهد: الصراع في سوريا ينتقل إلى قاعة مجلس الأمن

انتقل الصراع الدائر بين القوى الدولية في سوريا إلى قاعة مجلس الأمن الأربعاء التي شهدت جلسة لبحث الأزمة السورية.

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء إلى "ضرورة تقييد حركات الطيران" فوق المناطق الحساسة ومناطق المعارضة في سوريا.

وقال كيري، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية "يجب تقييد حركة الطيران في سوريا فهذا يمنع النظام (نظام الأسد) من شن هجمات على أهداف مدنية تحت ذريعة الحرب على جبهة النصرة".

ودان كيري استهداف النظام السوري وروسيا للمدنيين وموظفي الإغاثة، مُشدّدا على "ضرورة إنهاء أي تحليق للطيران فوق المناطق الحساسة بسوريا في أقرب وقت ممكن"، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون أي انقطاع.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في سوريا، وعزل تنظيم الدولة و"جبهة النصرة"، وحظر الطيران السوري فوق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال كيري لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس -ومن بينهم نظيره الروسي سيرغي لافروف – "لا توجد طائرات تحوم في تلك المنطقة سوى لروسيا وسوريا"، وأضاف أن "قصف المستشفيات وإلقاء القنابل البرميلية انتهاك فاضح للقانون الدولي وهناك وكلاء في هذه القاعة (يقصد قاعة مجلس الأمن) وخارجها قادرون على التأثير على أطراف النزاع".

وحمل وزير الخارجية الأمريكي كلا من روسيا والنظام السوري المسؤولية عن الهجوم الذي وقع، أمس، ضد أحد المرافق الطبية بالقرب من مدينة حلب، شمالي سوريا، وأسفر عن مصرع 4 من موظفي الإغاثة هناك.

ووصف كيري رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وتنظيم الدولة و"جبهة النصرة" بأنهم "من المخربين الذين لا يؤمنون بوقف إطلاق النار".

وقال للمشاركين في جلسة مجلس الأمن: "إذا لم يقم المجتمع الدولي بما يجب عليه القيام به إزاء سوريا فسوف نجتمع مرة أخرى هنا في قاعة المجلس وسنشهد شرق أوسط جديد بمزيد من التطرف".

كما أشار كيري إلى مقتل 20 من موظفي الإغاثة جراء هجوم استهدف قافلة للمساعدات الإنسانية تتمتع بكامل الصلاحيات والتصاريح يوم الاثنين الماضي، واصفًا ذلك بـ"الهجوم البشع الذي وجّه ضربة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام في سوريا، وشكّك بمصداقية نظام الأسد وروسيا بتعهداتهم في جنيف".

من جانبه قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إن الحكومة السورية مستعدة لاستئناف محادثات السلام بدون شروط مسبقة وإن سوريا "لن تصبح ليبيا أخرى أو عراق آخر".

وقال الجعفري إن سوريا مستعدة لاستئناف الحوار بين السوريين بدون شروط مسبقة ووفقا للقرارات والأسس التي أطلقت الحوار وذلك من أجل الوصول إلى حل سياسي يقرره السوريون.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن استئناف المفاوضات بشأن الأزمة السورية "يجب ألا يخضع لأي شروط مسبقة".

واعتبر لافروف أن "التدخلات في شؤون الدول ومحاولات إسقاط الأنظمة أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن (في سوريا)".

ويتمسك النظام السوري بعدم طرح مصير بشار الأسد في أي مفاوضات، بينما تطالب المعارضة بخروج بشار من المشهد كشرط لبداية المرحلة الانتقالية.

كما طالب وزير الخارجية الروسي بفتح تحقيق "وافِ ونزيه" في الهجوم الذي تعرضت له قافلة تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري كانت في طريقها إلي حلب (شمال)، الاثنين الماضي.

وتعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، لقصف جوي في سوريا، وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف.

وقال "لافروف"، في كلمته، إن "قصف القافلة الإنسانية – بالقرب من حلب – كان استفزازاً غير مقبول"، مضيفاً: "قدمنا جميع البيانات التي لدينا بشأن الهجوم على القافلة، وحان الوقت لفتح تحقيق شامل ومحايد في الحادث، نحن لسنا في وضع يمكننا من تحديد ما إذا كانت القافلة قد تعرضت فعلاً لهجوم جوي".

وحول إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين من المدنيين في حلب (شمالي سوريا)، قال وزير الخارجية الروسي إن الخطة المدعومة من بلاده والولايات المتحدة تضمنت "إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول طريق الكاستيلو (الطريق الوحيد المؤدي من وإلى حلب)"، زاعما أنه في الوقت الذي بدأت فيه قوات النظام السوري انسحابها من المنطقة "لم يحذو المسلحون حذوها وبدأ إطلاق النار"، حسب قوله.

وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن "بنود اتفاق الهدنة" مع الولايات المتحدة في سوريا، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خلافاً لما أعلنه بشأن المنطقة منزوعة السلاح بطريق الكاستيلو.

وذكر لافروف أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بحدوث 300 "انتهاك" لوقف الأعمال العدائية من جانب عدد من جماعات المعارضة.

وأعلنت قيادة قوات النظام السوري، أمس الأول الاثنين، انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتباراً من مساء يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا).

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، توصلا في جنيف، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة (اعتبارا من مساء الإثنين 12 سبتمبر/أيلول أول أيام عيد الأضحى)، ويتكرر بعدها لمرتين وهو ما تم بالفعل.

وبحسب نص الاتفاق، فإنه بعد صمود الأخير لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم الدولة و"جبهة فتح الشام"، وهو ما يبدو أنه لن يتم فعلياً بإعلان النظام انتهاء التهدئة أمس الأول.

وشمل الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام، وهو ما لم يتم بسبب تعنت الأخير.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة.

بدوره قدّم ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة مقترحات بشأن حل النزاع في سوريا.

وقال دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "مسودة المقترحات بمثابة نقطة انطلاق لمفاوضات حول انتقال سياسي في سوريا".

المبعوث الأممي اعتبر أن أي عملية انتقال سياسي قابلة للتحقق يجب أن تتضمن "تحديد كيفية ممارستها من قبل هيئة الحكم الانتقالي، بما يشمل رئاسة الجمهورية، والسيطرة على المؤسسات الحكومية والأمنية، إضافة إلى تقاسم السلطة وممارستها تدريجيا أثناء المرحلة الانتقالية بطريقة متفق عليها، وفقا لمبادئ الحكم الرشيد، وأن تخضع لضمانات محلية ودولية".

وتتضمن عملية الانتقال، حسب دي ميستورا، إنشاء هيئات انتقالية جماعية للإشراف على وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، وخلق بيئة محايدة لتمكين التحرك السياسي السلمي الحر المرتبط باعتماد دستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يصاحب ذلك جهود دولية مستمرة للمساعدة في إعادة بناء سوريا في أقرب وقت ممكن.

ولم يشر دي ميستورا صراحة لمصير رئيس النظام بشار الأسد, العقدة التي تسببت في إفشال عدة جولات من المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة خلال السنوات الثلاثة الماضية، أو تفاصيل المرحلة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي التي تحدث عنها في مسودة المقترحات.