شاهد: السيسي يخرج عن النص في خطابه بالأمم المتحدة.. لماذا؟

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإسرائيليين والفلسطينيين لإيجاد حل نهائي للصراع بينهم .

وقال السيسي في كلمته الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن مصر تبذل جهودا في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية.

وأضاف السيسي، موجها كلمته للحضور، "اسمحوا لي بأن أخرج عن النص" وتابع :" أتوجه من هذا المنبر الذي يمثل صوت العالم بنداء إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية بضرورة إيجاد حل لهذه القضية.

وتابع :" لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام والتجربة المصرية رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة الإسرائيلية تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين وللإسرائيليين".

وأضاف السيسي :" نرحب بالمساعي الدائمة على رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتركيز على إنهاء الاحتلال من خلال اتفاق سلام يضمن ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الإقليمي".

وحول الوضع في ليبيا قال الرئيس المصري إن ليبيا تعيش وضعا دقيقا وأزمة سياسية عميقة داعيا الفرقاء الليبيين لإنهاء الخلافات بينهم.

وعن الصراع في اليمن أكد السيسي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ودعم خطته لحل الأزمة تغليبا للمصلحة الوطنية مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات والوصول إلى تسوية شاملة في اليمن على أساس قرارات مجلس الأمن.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة الالتزام بحسن الجوار والحفاظ على الأمن القومي العربي بما فيها أمن الخليج العربي، مؤكدا ضرورة التصدي لمحاولة إشعال الفتن الطائفية في العالم العربي.

وحول الوضع في مصر قال السيسي إن شعب مصر استطاع أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة وتحصين المجتمع من التشرذم والانطلاق نحو الفوضى مقرا دستورا جديدا يكفل المساواة في حقوق المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج رعاية.

وأضاف:" على الصعيد الاقتصادي تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للشعب المصري وتتضمن إنشاء شبكة طرق وتطوير البنية التحتية وتنمية القدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية".

وتابع :" مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب وذلك بفضل وعي الشعب المصري".

وحول الأزمة في سوريا قال السيسي:" يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا والذي تسبب في مقتل الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين واستقبلت مصر نصف مليون سوري ووفرت لهم الرعاية".

ودعا إلى ضرورة التوصل لحل للأزمة السورية وإنهاء القتال في الأراضي السورية.