شاهد: الأمن التركي يحبط محاولة اقتحام سفارة إسرائيل بأنقرة

قالت السلطات التركية إن مختلا عقليا حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، لكن الشرطة التركية أطلقت النار عليه وأصابته في ساقه قبل أن تلقي القبض عليه.

واحتجز الأمن التركي المشتبه به في الهجوم، وقال مكتب حاكم أنقرة إن المشتبه به مختل عقليا فيما يبدو ولا صلة له بأي تنظيم حتى الآن.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المهاجم كان مسلحا بسكين على ما يبدو، وكان يحاول دخول السفارة وإن قوات الأمن التركية المسؤولة عن حماية السفارة أصابته قبل وصوله للسفارة.

وأكد المتحدث الإسرائيلي أنه لم يصب أحد من موظفي السفارة.

وقال مراسل الجزيرة إن الأمن التركي أغلق جميع الشوارع القريبة من السفارة، بينما شوهد أحد عناصر قوات المفرقعات وهو يقوم بفحص حقيبة كان يحملها المهاجم.

