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خبراء: سامسونغ قد تخسر 5 مليارات دولار بسبب بطارية نوت 7

21/9/2016

قال خبراء إن شركة سامسونغ قد تخسر هذا العام وحده نحو 5 مليار دولار بسبب مشكلة البطارية التي ظهرت في هاتف نوت 7 الذي طرحته الشهر الماضي في الأسواق.

ومازالت الشركة الكورية الجنوبية تعاني من تداعيات اكتشاف عيب في بطارية هاتف نوت 7 قد تؤدي إلى انفجارها.
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وبدأت سامسونغ في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع في سحب الهواتف المعيبة من عملائها وتقديم هواتف جديدة لهم.

وقالت تقارير إن الشركة قامت في اليوم الأول باستبدال نحو 20 ألف هاتف يشتبه في وجود بطاريات معيبة به، من بين 400 ألف هاتف نوت 7 باعته الشركة في كوريا الجنوبية.

وكانت سامسونغ قد أعلنت أنها باعت نحو 2.5 مليون وحدة من نوت 7 حول العالم.

وقد دفعت المخاوف من إمكانية انفجار البطارية في هواتف نوت 7 بالشركة إلى سحب الهاتف من عشرة أسواق حول العالم. كما منعت خطوط طيران دولية وجود هذا الهاتف على طائراتها ضمن إجراءات السلامة الاحترازية.

وقال خبراء إن سحب هواتف نوت 7 قد يؤدي إلى خسارة الشركة نحو 5 مليار دولار من عائداتها هذا العام وحده، فضلا عن التأثيرات طويلة الأمد على سمع الشركة وعلامتها المسجلة.

وقال توم كانغ، مدير الأبحاث بمؤسسة كاونتربوينت تيكنولوجي لأبحاث السوق، في كوريا الجنوبية: "بشكل عام التردد حيال العلامة التجارية لسامسونغ سيؤدي إلى فقدان فرصة (بيع) ما يتراوح بين 3 و4 مليون وحدة من سامسونغ خلال الفترة من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون أول. ولهذا أعتقد أنه سوف يكون هناك انخفاض في حصة (سامسونغ) من السوق".

لكن كانغ قال إن الأمر ربما تتغير خلال الربع الأول من عام 2017، ومع تحرك الشركة لاحتواء تداعيات أزمة بطارية هاتف نوت 7 ربما تقدم هذه الأزمة فرصة لسامسونغ كي تقوم بتعزيز خدمات العملاء لديها.

وقال كانغ إن الأزمة ربما تساعد سامسونغ على وضع معيار جديد للجودة لديها، وبهذا تعزز علامتها التجارية على المدى الطويل كونها تضع مستوى جديدا من تقديرها لعملائها.

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