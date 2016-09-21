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حليب الأمهات الغريبات أفضل للأطفال المبتسرين من الصناعي

21/9/2016

قالت الرابطة الأوربية لبنك الحليب "اي ام بي ايه" إن رضاعة الأطفال المبتسرين حليب أمهات غير أمهاتهم أفضل من الاعتماد على الحليب الصناعي. 

وأوضح خبراء الرابطة أن بنوك حليب الأمهات الغريبات عادت ما تحتل أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة بعد أن غابت في الفترة ما بين  سبعينيات وتسعينات القرن الماضي.

وحسب الرابطة فإن ألمانيا بها 15 بنكا لحليب الأمهات الغريبات من بينها 13 بنكا في الولايات الشرقية.

وبلغ عدد هذه البنوك في ألمانيا 86 بنكا عام .1995

وأظهرت دراسات مختلفة أن الأطفال المبتسرين كانوا أقل عرضة للإصابة بالالتهابات في الأمعاء والرئة والعيون إذا ما أرضعوا حليب أمهات، كما يحفز حليب الأمهات التطور الذهني للطفل المبتسر. 

ومن المقرر أن يلتقي نحو 50 خبيرا من ألمانيا اليوم الأربعاء بمدينة غرايسفالد لمناقشة الظروف الواجب توفيرها لأطفال الولادة المبكرة وسبل حمايتهم من العدوى في الفترة التالية لولادتهم واستخدام لبن الأمهات لإرضاعهم.

وقال البروفيسور ماتياس هيكمان، رئيس قسم الأطفال حديثي الولادة وطب العناية المركزة بمستشفى غرايسفالد الجامعي، إن حليب الأم هو الوجبة الأفضل والأكثر صحة للطفل حديث الولادة.

كما توفر التغذية الطبيعية حسب هيكمان ميزات ترافق الطفل طوال حياته حيث تخفض على سبيل المثال خطر إصابته بالبدانة أو السكر. 

وغالبا ما تكون المتبرعات بحليب الأم شابات لا يستخدمن كل حليبهن.

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