بن نايف: السعودية أحبطت 268 عملية إرهابية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إن المملكة أحبطت 268 عملية إرهابية كان بعضها موجها لدول صديقة، مؤكدا على أن "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر الجهود الدولية".

وأضاف الأمير محمد بن نايف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء أن المملكة تعرضت لأكثر من مئة هجوم إرهابي منذ عام 1992، واتهم من وصفهم بالانقلابيين في اليمن بمواصلة استهداف المدنيين هناك.

وأشار إلى أن الرياض تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، لافتا إلى أن بلاده هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية هناك.

من جهة ثانية، دعا الأمير محمد بن نايف إلى اتخاذ المجتمع الدولي التدابير كافة لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال الأمير محمد بن نايف إن علاقات إيران مع جيرانها يجب أن تكون قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وشدد ولي العهد السعودي على أن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي لإنهاء مأساة سوريا وفق مقررات جنيف1.