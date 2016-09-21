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الحكومة الأمريكية توافق على بيع طائرات إلى إيران

21/9/2016

الحكومة الأمريكية توافق على بيع طائرات إلى إيران

منحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء موافقتها لشركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" لبدء بيع طائرات إلى إيران، رغم المعارضة السياسية القوية لهذه الصفقة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على بيع 17 طائرة نقل ركاب من طراز "A320" و"A330″، في إطار جزء من صفقة أكبر وقعتها شركة "إيرباص" مع إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن شركة "إيرباص" تحتاج إلى موافقة السلطات الأمريكية على بيع طائرات إلى إيران لأن الكثير من أجزاء الطائرات مصنوع في الولايات المتحدة، وتريد السلطات الأمريكية ضمان عدم استخدام إيران هذه الطائرات في أغراض عسكرية.

وبلغت قيمة الصفقة التي وقعتها "إيرباص" مع إيران في يناير/كانون ثان الماضي 26 مليار دولار، وتشمل 118 طائرة منها 12 طائرة عملاقة من طراز "A380".

ونقلت الشبكة عن جاستين دوبون المتحدث باسم "إيرباص" قوله إن الشركة تتوقع موافقة السلطات الأمريكية على بقية الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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