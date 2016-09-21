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التلفزيون المصري يعتذر عن إذاعة حوار قديم للسيسي

21/9/2016

اعتذر التلفزيون المصري عن إذاعة حوار قديم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره حوارا حديثا أجراه السيسي مع قناة أمريكية خلال زيارته الحالية للأمم المتحدة.

وقال اتحاد الإذاعة والتلفزيون في بيان إنه يعتذر عما وقع من "خطأ جسيم" من جانب قطاع الأخبار ببث حوار قديم للسيسي باعتبار أنه أجراه خلال حضور الرئيس المصري لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان التلفزيون المصري قد أذاع أمس الثلاثاء حوارا أجرته قناة "بي بي إس" الأمريكية مع السيسي العام الماضي.

وأذاع التليفزيون اللقاء حتى نهايته باعتبار أنه أُجري يوم الاثنين مع السيسي أثناء وجوده بنيويورك لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد أن رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري صفاء حجازي قررت إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاته بسبب هذا الخطأ، وتعيين نائبه خالد مهني لتسيير أعمال القطاع لحين تعيين رئيس جديد له.

المصدر : الجزيرة مباشر
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