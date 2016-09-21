البرازيلي رونالدينيو يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالمكسيك

النجم البرازيلي رونالدينيو- الجزيرة

أعلن نادي ديبورتيفو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في المكسيك، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي رونالدينيو.

وفي تدوينة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال ديبورتيفو "نعلن تعاقدنا رسميًا مع النجم البرازيلي رونالدينيو".

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع رونالدينيو البالغ من العمر 36 عامًا، أو المقابل المالي الذي سيتقاضاه نظير إتمام الصفقة.

وانتقل رونالدينيو للدوري المكسيكي بعد غياب دام عاما كاملا، في أعقاب رحيله عن فلومينينسي البرازيل في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وخاض الأسطورة البرازيلية رونالدينيو تجربة احترافية في العديد من الفرق الأوربية أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، كما توّج بالكرة الذهبية عام 2005.