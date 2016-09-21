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الاحتلال يمنع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية من السفر

21/9/2016

أرشيفية

قال مسؤول رياضي فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر أعضاء منتخب فلسطين للكرة الشاطئية، من القطاع إلى فيتنام، للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية الخامسة، بحسب تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال عماد هاشم، رئيس منتخب فلسطين للكرة الشاطئية إن "السلطات الإسرائيلية منعت سفر جميع أعضاء المنتخب والمكوّن من 14 رياضياً، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع".

وأضاف هاشم أن "المنع الإسرائيلي قد يتسبب في إلغاء مشاركة الفريق في هذه الدورة" المقرر انطلاقها السبت المقبل.

ووفق المسؤول نفسه، لم توضح سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسباب المنع.

وتحتاج مغادرة الفلسطينيين القطاع عبر معبر بيت حانون(إيريز)، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنح التصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

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