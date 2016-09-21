البث الحي
منوعات

ارتفاع عجز المعاملات الجارية في مصر إلى 18.7 مليار دولار

21/9/2016

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/ حزيران مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وذكر بيان للبنك المركزي إن هذا التحسن "يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول."

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي نهاية يونيو/حزيران.

وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنسبة34.1% في الربع الثالث من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8%في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي وصل إلى 53.444 مليار دولار، في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس/آذار الماضي، من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)