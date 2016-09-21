ارتفاع عجز المعاملات الجارية في مصر إلى 18.7 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/ حزيران مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وذكر بيان للبنك المركزي إن هذا التحسن "يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول."

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي نهاية يونيو/حزيران.

وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنسبة34.1% في الربع الثالث من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8%في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي وصل إلى 53.444 مليار دولار، في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس/آذار الماضي، من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.