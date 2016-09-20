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"5 استخدامات للولاعة" يحصد 13 مليون مشاهدة على يوتيوب

20/9/2016

حصد مقطع مصور لـ"5 استخدامات للولاعة" نحو 13 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 3 أيام فقط من نشره.

ونشرت صفحة "مستر غيير" على يوتيوب، الفيديو الذي يوضح 5 حيل لاستخدام الولاعة، بإشعال النيران بطرق غريبة ومثيرة وملفتة، وتطويعها في عمل عدة حيل منها ما هو على سبيل الدعابة ومنها ما تم الاستفادة منه حقاً.

ومنذ نشره يوم السبت الماضي 17 سبتمبر حقق الفيديو نحو 13 مليون مشاهدة، أكثر من 150 ألف تفاعل فضلاً عن آلاف التعليقات.

وحصد مقطع مشابه على نفس الصفحة نُشر قبل أسبوع أكثر من 18 مليون مشاهدة، وطرح الفيديو 4 خدع يمكن تطبيقها باستخدام الولاعات.

 

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