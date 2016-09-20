لاعب فرنسي يعتزل كرة القدم ليتفرغ لتعلم الإسلام

قرر الفرنسي جيريمي هيلان، 24 عاما، المحترف في صفوف شيفيلد وينزداي الإنجليزي اعتزال كرة القدم من أجل التفرغ لتعلم الإسلام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللاعب تقدم بطلب اعتزاله للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن جيرمي يعتزم السفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل التفرغ للعبادة وتعلم الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن اللاعب الذي سبق أن مثّل المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما يقضي معظم وقته في مسجد مدينة "شيفيلد".

وانضم جيرمي إلى شيفيلد وينزداي بشكل دائم عام 2013 وشارك معه في 145 مباراة، كما لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ولفرهامبتون.