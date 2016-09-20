كلينتون تدعو السيسي لبناء دولة حديثة تحترم سيادة القانون

عبد الفتاح السيسي يلتقي هيلاري كلينتون- (غيتي)

قالت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنها تتطلع قدما للحديث عن مسار لبناء دولة حديثة تحترم سيادة القانون في مصر.

وأضافت هيلاري، خلال لقائها عبد الفتاح السيسي في نيويورك ليل الاثنين/الثلاثاء على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، إن هناك حاجة لوجود مجتمع مدني حر وأكثر نشاطا في مصر.

وذكرت شبكة " سي إن إن" الإخبارية أن كلينتون قالت للسيسي خلال وجود الصحفيين في القاعة إنها " تتطلع قدما للحديث عن المسار الذي سنتخذه من أجل تدعيم وجود مجتمع مدني حديث، دولة مدنية حديثة ترسخ سيادة القانون وتحترم الحريات وحقوق الإنسان".

ونقلت الشبكة عن مساعد لكلينتون حضر الاجتماع أن المرشحة الديمقراطية " أكدت أهمية احترام القانون وحقوق الإنسان من أجل تحقيق مصر تقدما في المستقبل ، كما ناقشت سبل تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة مواجهة تنظيم الدولة".

وأضاف المساعد أن كلينتون استغلت اللقاء للمطالبة بإطلاق سراح المواطنة الأمريكية آية حجازي، المحتجزة في مصر منذ عام 2014 بعد حملة على منظمات المجتمع المدني في مصر.

وحذر مستشار كلينتون من أن " الاجتماع لم يتطرق لمناقشة أي نوع من تغير السياسة الأمريكية تجاه مصر، إلا أنه على العكس تماما تتفهم كلينتون تعقيد وتبعات العلاقات الأمريكية مع مصر، باعتبارها دولة محورية في توازن القوى بالشرق الأوسط".