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فيديو: العثور على كبسولة زمنية مدفونة تحت الأرض في بولندا

20/9/2016

كشف علماء آثار بولنديون النقاب عن كبسولة زمنية كانت مدفونة تحت مركز تدريب سابق للشباب النازي في مدينة زلوسينيك، شمال غربي البلاد.

وفقا لرئيس بلدية زلوسينيك، دفت الكبسولة الزمنية تحت حجر الأساس أثناء بناء مركز أوردنسبرغ كروسينسي، في أبريل/نيسان 1934.

وعثر مستكشفون في زلوتشينيتش على أنبوب من النحاس ضمن أطلال مركز أوردنسبورغ بعد أن نما إلى علمهم أنه ربما يضم فيلما وثائقيا يعرض احتفالات البلدة في 1933 بالذكرى الستمائة على تأسيسها. وفي ذلك الوقت كانت المدينة ألمانية وتسمى فالكنبرغ.

وعند فتح الأنبوب النحاسي في 13 من الشهر الجاري لم يكن به فيلم، بل أوراق تأسيس المركز عام 1934 وخطاب وعملات معدنية وصور ونسختين من كتاب هتلر (كفاحي(.

بخلاف الكثير من كبسولات الزمن التي غالبا ما تكون محتوياتها متضررة أو مدمرة جراء المياه، جاءت محتويات هذه الكبسولة في حالة ممتازة.

نقلت هذه المحتويات حاليا إلى المتحف الوطني في تشيتشن، من أجل الفهرسة والترجمة والحفظ والعرض.

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