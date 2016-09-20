فيديو: الجيش المصري يعلن وصول أولى شحنات لبن الأطفال!

عرض المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا، عن وصول أولى شحنات لبن الأطفال لميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وكان ميناء الدخيلة بالإسكندرية قد استقبل الدفعة الأولى من شحنات لبن الأطفال التي تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على استيرادها، وبالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، تمهيدًا لطرحها بالسوق المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة بسعر 30 جنيهًا للعبوة.

يأتي ذلك بينما أكد الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة لم تتسلم صفقة لبن الأطفال الجديدة، والمستوردة لصالح جهاز الخدمة الوطنية.

وأضاف في تصريحات لموقع مصراوي (موقع إخباري محلي): "علب اللبن لم تصل حتى الآن ولا نعرف موعد الوصول، والبضاعة لم تصل للشركات الأخرى".

وبشأن ما تردد عن استبعاد "المصرية للأدوية" من توزيع عبوات اللبن الجديدة، أوضح السبكي أنه "لا يعرف إن كان هناك استبعاد للشركة أم لا"، مُرجحًا ألا يكون قد حدث ذلك". مشيرا إلى إنه حال استبعادها فالجيش يُـسأل عن ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه كريم كرم، المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن 4 شركات بدأت في توزيع عبوات اللبن الجديدة على الصيدليات.

قائلا، لـ "مصراوي": "شركات المتحدة وفارما اوفر سيز وابن سينا ومالتى فاراما تسلمت الحصة الأولى وبدأت بالتوزيع".