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شاهد: يسقط مغشيا لفرحة لقائه بأمه بعد غياب 10 سنوات

20/9/2016

في لحظة استثنائية وعاطفية للغاية، لم يتمالك شاب أفريقي أعصابه حين رأى أمه وشقيقه الأصغر لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، فدخل في نوبة بكاء هيستيري وجلس على الأرض في حالة انهيار من أثر المفاجأة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غيفري لم ير والدته مادلين منذ 10 سنوات حيث أنها تعيش في الغابون ولم تكن قادرة على المجيء إلى ماساتشوستس بالولايات المتحدة لرؤية ابنها لأسباب مالية وأخرى تتعلق بالتأشيرة.

وأعدت زوجة غيفري وتدعى شانون سلاتري مفاجأة لزوجها ورتبت لوالدته زيارة، ووجد الشاب فجأة شقيقه واقفاً أمام باب غرفته ولم يكن رآه منذ 4 سنوات، ثم انهارت دموعه كما الفيضان فرحاً حين رأى أمه تظهر فجأة من خلف الجدار، ليجلس على الأرض في نوبة بكاء طويلة وينادي عليها مِراراً ويتبادلان الأحضان.

ونشرت زوجة الشاب الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليحظى بأكثر من 5 ملايين مشاهدة.
 
 
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