شاهد: مُسنَّان يستوقفان "دي كابريو" بالصدفة لسؤاله عن طريق!

لم يتمكن زوجان مُسنّان في نيويورك من التعرف على نجم الأوسكار الأمريكي ليوناردو دي كابريو حين استوقفاه مصادفة كأي رجل عادي لسؤاله عن وصف اتجاه أحد الأماكن بالمدينة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الزوجين اللذين بدا أنه ليس لديهما أدنى فكرة عن واحد من أكثر الوجوه شهرة في سينما القرن الـ21، بعدما انتشرت القصة والصورة على مواقع التواصل وانهالت انتقادات لاذعة لعدم استغلال تلك اللحظة التي يتمناها الكثيرون للحصول على صورة أو توقيع.

وتوقف النجم الذي يبلغ من العمر 41 عاماً بكل سعادة وسرور على ضفاف نهر هدسون ليقدم المساعدة لزوجين يبدو أنهما سائحين غريبين عن المدينة وأرشدهما عن الاتجاه الصحيح بكل لطف.

وأخرج دي كابريو هاتفه وأشار لهما على الوجهة المقبلة بمساعدة خريطة على الجهاز، وتم التقاط الصورة يوم الجمعة الماضية، بينما كان النجم الشهير يتجول مع صديقه وكلبه قبيل الغروب، مرتدياً نظارة شمسية وسروالاً بلون البيج وتيشيرت رمادي اللون وكاب.

وفاز ليوناردو دي كابريو أواخر شهر فبراير المنصرم، بجائزة أوسكار أحسن ممثل عن دوره في فيلم The revenant.