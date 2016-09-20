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شاهد: لحظة اشتعال محطة وقود والسبب مُزحة بين سائقين!

20/9/2016

انتهت مزحة بين سائقين روسيين في محطة وقود إلى كارثة، فقد أظهرت كاميرات المراقبة رجلاً وهو يملأ سيارته بالوقود قبل أن يمازحه صديقه ويخرج ولاعة ويشعلها بالقرب من خرطوم الوقود، ما أدى إلى اشتعال النيران في الخرطوم والمضخة وخزان السيارة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن الحادث وقع في محطة وقود في مدينة أومسك الروسية، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق ولم يصب أحد في الحادث.  

وأظهر الفيديو السائقين وهما يفران بمجرد اشتعال النيران بالمحطة، كما خرج على الفور رجل ثالث كان يجلس داخل السيارة المشتعلة وابتعد تماماً عن المكان، وحاول أحد العاملين بالمحطة إخماد النيران دون جدوى فقام بمساعدة آخر بدفع السيارة خارج المحطة حتى لا يزداد الأمر سوءاً أو يحدث انفجار.

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