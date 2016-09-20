شاهد: لاعب يحرز كأس العالم مرتين رغم إعاقته الجسدية

إذا كانت ممارسة الرياضة بشكل عام تتطلب منك أن تكون سليما ومعافى بدنيا ونفسيا فكرة القدم على وجه الخصوص تتطلب مواصفات بدنية خاصة كاللياقة البدنية والسرعة والمهارة، وإذا كنت تفتقر للسرعة والمهارة فهذه أشياء يمكن اكتسابها بالممارسة والتدريب لكن أن تكون مصابا بإعاقة جسدية بارزة وتصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ فهذا هو المستحيل بعينه.

بطل قصتنا اليوم هو اللاعب البرازيلي الأسطورة مانويل فرانسيسكو دوس سانتوس أو "غارينشا" كما أطلقت عليه شقيقته ومعناه الطائر الصغير الذي فاز مع منتخب البرازيل بلقبي كأس العالم عامي 1958 و1962 .

إعاقة جسدية لم تعقه عن تحقيق حلمه

ولد غارينشا في 28 أكتوبر / تشرين الأول عام 1933 في مدينة باو غراندي البرازيلية لأسرة فقيرة تتكون من 12 فردا بخلاف الأب والأم بالإضافة لذلك ولد غارينشا بتشوه خلقي حيث تبين بعد ولادته أن إحدى ساقيه كانت أقصر من الأخرى بستة سنتيمترات مما تسبب في وجود اعوجاج في الركبتين ، كما أنه كان يعاني من النحافة ، وكانت قامته غير منتصبة .

كل هذه الظروف لم تقف حائلا أمام تحقيق حلم غارينشا ولم تنل من عزيمته ، حلمه المتمثل ليس في ممارسة كرة القدم فحسب بل وأن يصبح واحدا من مشاهير اللعبة في العالم ، وهذا ما سيتحقق لاحقا.

تحقيق الحلم

بالفعل بدأ غارينشا مشواره نحو تحقيق الحلم بالاختبار في العديد من أندية كرة القدم البرازيلية إلا أنها رفضته جميعا بسبب إعاقته الجسدية، وأخيرا تحقق حلمه عندما وافق فريق بوتافوغو على ضمه إلى صفوفه. وسرعان ما لمع نجم غارينشا في صفوف فريقه الجديد حيث كان يلعب في مركز الجناح الأيمن فتميز بسرعته الفائقة ومراوغاته الماهرة ليصبح معشوق الجماهير في فترة وجيزة.

قيادة البرازيل للفوز بكأس العالم

انضم غارينشا لصفوف السيلساو البرازيلي وظهر لأول مرة بقميص المنتخب يوم 18 سبتمبر/ أيلول عام 1955 أمام منتخب تشيلي حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 .

لكن الظهور الحقيقي لغارينشا في مونديال السويد عام 1958 حيث ساهم بشكل كبير في فوز البرازيل باللقب برفقة زملائه بيليه وديدي وفافا وماريو زاغالو .

بلغ غارينشا قمه توهجه الكروي في مونديال تشيلي عام 1962 حيث قاد هجوم منتخب السامبا في ظل غياب الأسطورة بليه وتمكن من إحراز أربعة أهداف في البطولة ليقود البرازيل لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وكان أخر ظهور لغارينشا مع المنتخب البرازيلي في مونديال 1966 في إنجلترا حيث فشل السيليساو في بلوغ الدور الثاني بعد سقوطها أمام المجر والبرتغال في الدور الأول.

بداية النهاية

لعب غارينشا في صفوف فريق بوتافوغو لمدة 13 عاما سجل خلالها أكثر من 230 هدفا كما نال معه العديد من الألقاب لكن رغم وفاء غارينشا لفريقه لم يقم بوتافوغو برد الجميل لغارينشا حيث رفض احترافه أكثر من مرة في صفوف يوفنتوس وريال مدريد وتورينو وميلان ، كما استغل النادي جهل غارينشا بالقراءة والكتابة فكانوا يعطوه أقل من المبلغ المنصوص عليه عقده ، ثم انتقل بعد ذلك لصفوف كورينثيانس البرازيلي وأتلتيكو ناسيونال الكولمبي دون أن يترك بصمة في الملاعب الأوروبية.

اعتزل غارينشا كرة القدم عام 1973 في مشهد أسطوري حضره 130 ألف مشجع في ستاد ماراكانا الشهير.

نهاية الرحلة

بعد صولاته وجولاته في الملاعب وتلاعبه بدفاعات الخصوم وإحرازه العديد من الأهداف وحصوله على كأس العالم مرتين بعد كل هذه النجاحات غرق غارينشا في بحر الإدمان حيث أدمن الكحول والمخدرات والسهرات الليلية حتى وافته المنية عام 1983 عن عمر ناهز ال49 عاما. وتم وضع جثمانه في ملعب ماراكانا حتى تلقي عليه الجماهير النظرة الأخيرة إلى أن وارى الثرى في أحد مقابر ريو دي جانيرو "

قالوا عن غارينشا

ما فعله غارينشا في حياته جعل العديد من الكتاب والمفكرين يتناولون حياته في العديد من الكتب فالكاتب الأورغوياني الشهير إدواردو جاليانو قال عنه في كتابه كرة القدم بين الشمس والظل.

"غارينشا هو الوحيد على مر العصور الذي أمتع وأسعد الجماهير فعندما يكون حاضرا كان الملعب أشبه ما يكون بحلبة السيرك وكانت المباريات أشبه ما تكون بالحفلات في وجوده"

كما قال عنه الأسطورة بيليه "غارينشيا أفضل لاعب شاهدته يلعب في مركز الجناح الأيمن في حياتي ولولاه لما أحرزت لقب كاس العالم 3 مرات في حياتي