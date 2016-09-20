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شاهد: توليد الكهرباء من مياه المحيط

19/9/2016

 

نجح فريق من العلماء في تايوان في توليد الكهرباء عن طريق استغلال التيارات المائية في المحيط وذلك للمرة الأولى في العالم.

 

وقام الفريق بتركيب مولد كهرباء بحثي على سفينة لاستغلال التيارات المائية في تشغيل مروحة المولد.

 

ونجح الفريق في توليد 26 كيلو وات باستخدام مولد تجريبي، ويأمل الفريق في أن يتمكن من تطوير المولد وإنتاجه بشكل تجاري ليحل محل مفاعلات الطاقة النووية.

 

وتسهم المفاعلات النووية في توفير نحو 16% من الكهرباء في تايوان، التي تشهد اعتراضات متصاعدة على استخدام المفاعلات النووية منذ كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.

 

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