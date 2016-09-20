شاهد: الأمم المتحدة تعلق المساعدات بعد قصف قافلتها إلى حلب

توقفت قافلتان تحملان مساعدات إنسانية إلى المناطق الشرقية من حلب التي تسيطر عليها المعارضة عند الحدود التركية اليوم الثلاثاء (20 سبتمبر/ أيلول) حيث علقت الأمم المتحدة جميع قوافل المساعدات في سوريا بعد أن استهدفت ضربة جوية قافلة مكونة من 31 شاحنة في وقت متأخر أمس الاثنين (19 سبتمبر أيلول).

وتحمل القافلتان طحين قمح (الدقيق) لنحو 150 ألف شخص وحصصا غذائية مخصصة لنحو 35 ألف شخص وتوقفتا في بلدة جيلفيجوزو الحدودية منذ الثلاثاء الماضي (13 سبتمبر أيلول) انتظارا لإذن المرور لداخل سوريا.

ومثل توصيل المساعدات الإنسانية لحلب التي كانت كبرى المدن السورية من حيث عدد السكان قبل الحرب اختبارا مهما لوقف إطلاق النار.

لكن أنباء ترددت عن قصف طائرات روسية أو سورية لقافلة المساعدات أمس الاثنين وأعلن الجيش السوري انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم إن وزارة الدفاع الروسية قالت إن القوات الجوية الروسية والسورية لم تشارك في الضربات.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية حصلت على تصريح من الحكومة السورية بتوصيل مساعدات لكافة المناطق المحاصرة في سوريا وإن جميع الأطراف بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة أُخطرت بمرور القافلة واتجاهها إلى شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة.

وقال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق إنه سيجري تعليق قوافل إغاثة لأربع بلدات سورية فيما يعيد الموظفون تقييم الوضع الأمني بعد الهجوم الذي استهدف شاحنات إغاثة ومع تصاعد أعمال العنف.